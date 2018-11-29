Безработная любительница "русского мира": что известно об украинской подруге сына премьера Чехии

Сегодня, 13:35

Женщина не скрывает свою любовь к России и ироническое отношение к Украине – репостит насмешки над украинским языком и фотографии с георгиевскими лентами

Фото: страница Елизаветы в ВКонтакте
Фото: страница Елизаветы в ВКонтакте

Журналистам удалось выяснить истинную личность женщины, с которой сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший познакомился во время своего "крымского плена" – когда, по его словам, в разгар так называемого дела "Гнезда аиста" его отец приказал вывезти его на оккупированный полуостров. Расследование проводили "Радіо Свобода" и "Чешское радио".

Судя по информации, указанной на ее странице в соцсети "ВКонтакте", ее зовут Елизавета и ей 30 лет. В графе "родной город" у нее указана Ялта, но известно, что женщина родом из Кривого Рога.

К тому же она не скрывает свою любовь к России и ироническое отношение к Украине. На своей странице Лиза выкладывает насмешки над украинским языком, а также фотографии визитов в Москву и снимки с заплетенными в волосы георгиевскими ленточками.

Кроме того, на некоторых фото запечатлена ее встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым весной 2014 года, когда тот посещал Крым после аннексии. Глава российского правительства пожал руку ее сыну.


Фото: страница Елизаветы в ВКонтакте

Фото: страница Елизаветы в ВКонтакте

Фото: страница Елизаветы в ВКонтакте

Первое фото с сыном главы чешского правительства она выложила в ноябре 2017 года – спустя несколько месяцев после того, как он посетил оккупированный Россией Крым.

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В то же время ее мать утверждает, что пара познакомилась в Ялте, где Елизавета работала, немного раньше – летом.

Судя по всему, у пары сложились теплые отношения – они посещали Ялтинский зоопарк и даже вместе отмечали Новый год в ее родном городе.

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Журналисты также выяснили, что Елизавета никогда нигде официально не работала (хотя сама она утверждает, что занимает должность консультанта в магазине). Впрочем, этот факт не мешает ей путешествовать по всему миру: Париж, Женева, Турция, Египет.


Фото: страница Елизаветы в ВКонтакте

Фото: страница Елизаветы в ВКонтакте

Фото: страница Елизаветы в ВКонтакте

Фото: страница Елизаветы в ВКонтакте

Последнее совместное фото с Андреем Бабишем-младшим Елизавета выложила на своей странице два с половиной месяца назад, прикрепив стихотворение, из которого становится ясно, что они пара:

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Сама женщина отказалась как-либо комментировать отношения с сыном чешского премьера.

Напомним, что охранник Бабиша-младшего, россиянин Петр Протопопов, отрицает, что насильно вывозил его в аннексированный Россией.

Кроме того, мы писали, что из-за подозрений в незаконном пересечении украинской границы чешские правоохранительные органы начали уголовное дело в отношении Андрея Бабиша-младшего.
Чехия, Крым, скандал, бабиш

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