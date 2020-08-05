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Безсмертный: Боевики Вагнера из Беларуси могли направляться в Киев

5 августа, 09:31

Кристина Зеленюк , Сергей Мартынец

Дипломат призвал военное командование Украины усилить границу с Беларусью

Задержанные в Минске российские наемники ЧВК Вагнера, скорее всего, должны были через Беларусь попасть в Киев. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный. Он также считает, что белорусский президент Александр Лукашенко заранее знал о "вагнеровцах" и их задержание было "показухой".

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Он не исключает, что в этой истории были и постановочные моменты – подозрение вызывает ситуация с шевронами.

"В этом событии есть несколько аксиоматических вещей, а есть несколько постановочных, на которые я хочу обратить внимание. Во-первых, это действие, которое было направлено ​​не только против Беларуси и белоруса, но и в поддержку Лукашенко. Во-вторых, было ли пребывание в Минске конечным пунктом назначения этих лиц? Могло быть. Конечным пунктом назначения мог быть и Киев, Вильнюс, Варшава, Брюссель, Дамаск... Что угодно, рассматривайте эти варианты. В-третьих, вы, наверное, видели, что во время задержания ("вагнеровцев". – Авт.) показали шеврон. Так вот, хочу сообщить вам, что каска, шеврон, погон, звездочка на погоне – это все военное имущество. Оно может попасть на территорию Беларуси или нелегально (а в таком количестве – 200 – это уже спецоперация), или с разрешения. Поэтому когда (при задержании. – Авт.) показали шеврон, это мне очень напомнило шеврон "Правого сектора" в Москве. Это кагэбэшные вещи", – сказал Безсмертный.

Дипломат также указал на два момента: первый – что якобы президент Украины давал наводку Лукашенко, "а это совсем меняет сценарий поведения"; и второй – это реакция Лукашенко. Безсмертный считает, что белорусский лидер заранее знал о "вагнеровцах".

"Вспомните его реакцию на взрыв в метро (11 апреля 2011 года. – Авт.). Удерживать себя в определенных рамках он может только при условии, если он проинформирован о ходе событий. Поэтому мой вывод: он знал о том, что на территорию Беларуси прибывает такая группа, а игра в цифры – 32 или 200 – только подтверждает, что они знали. И еще один аргумент. В демократическом государстве работает система, поэтому первое лицо может и не знать. А в тоталитарном государстве работают индивидуальные связи, где присутствует ежедневный доклад главы КГБ. Поэтому те факты, которые я привел, свидетельствуют о том, что был запущен запасной вариант", – объяснил он.

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По мнению Безсмертного, наиболее вероятной причиной приезда российских наемников в Минск является дальнейшее следование в Киев ко Дню Независимости Украины.

"Неслучайно среди этих задержанных людей очень много тех, кто был на Донбассе. А тех, кого не задержали, – вероятно и очевидно, что они не были на Донбассе. Этот факт свидетельствует о том, что тысяча километров границы между Украиной и Беларусью – это граница между Украиной и РФ. Впереди учения "Кавказ-2020". Я советую Генштабу, Минобороны, СБУ очень тщательно прорабатывать это направление. Потому что граница не обустроена, из девяти переходов обустроены только два. На сегодняшний день это граница массовой контрабанды. А в условиях возникновения вооруженного конфликта это просто "дыра" во фронте", – резюмировал дипломат.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков. В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко сделал жесткое заявление по российским наемникам.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины. В связи с этим и СБУ, и украинский МИД, и Офис президента заявили, что будут настаивать на экстрадиции боевиков группировки Вагнера. На Банковой отметили, что СБУ собрала достаточно доказательств в отношении задержанных. Сейчас идут консультации с белорусской стороной.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Беларусь ЧВК Вагнера Роман Безсмертный

Источник: Сегодня

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