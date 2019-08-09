Безсмертный: Нужно было приостановить "минский процесс" из-за гибели морпехов на Донбассе

Переговорщик в Минске не уверен, что в ближайшее время состоится срочная встреча «нормандской четверки»

Фото: "Сегодня"

После того, как на днях ВСУ понесли большие потери под Павлополем, Украина должна была более жестче отреагировать на действия оккупантов – приостановить участие в "минском процессе" до встречи "нормандской четверки" на уровне глав государств. Такое мнение высказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман в Безсмертный.

"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран "нормандский формат", – сказал он.

Безсмертный считает, что встреча глав государства "нормандского формата" вряд ли состоится до выборов в России, который пройдут 8 сентября.

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"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", – пояснил дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

После этого президент провел совещание с военным руководством, после которого Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на боевиков, чтобы те прекратили огонь, и призвал как можно быстрее согласовать встречу в "нормандском формате".

Также отметим, что в ЕС и США выразили обеспокоенность обострением на Донбассе и поддерживают инициативу Зеленского провести как можно быстрее встречу "нормандской четверки". Также Брюссель и Вашингтон призывают Россию повлиять на боевиков, чтоб те прекратили огонь на фронте.

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