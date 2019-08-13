Безсмертный объяснил, в чем видит причину его увольнения из ТКГ

Безсмертный представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы с 2015 года

Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/bezsmertnyi

Освобожденный сегодня от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный пояснил, в чем видит причину его увольнения.

Об этом он сказал в интервью "24 канала".

Безсмертный отметил, что все из-за его публичной позиции, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в "нормандском формате".

Также, по его мнению, повлияла его позиция относительно тактики действий на линии разграничения или в переговорной группе в Минске.

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"Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать. Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, причем резко и последовательно", – заявил он.

Представлять Украину в политической подгруппе ТКГ на Минских переговорах Роману Безсмертному доверили 6 июня этого года. На этой должности он сменил Александра Моцика.

Сегодня, 13 августа, глава государства освободил его от выполнения этих обязанностей.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" Безсмертный рассказал, что он сходится с президентом Владимиром Зеленским во мнении, что акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий на Донбассе, и есть колоссальное желание достичь мира.

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