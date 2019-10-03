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Безсмертный пригрозил обнародовать новые документы с переговоров в Минске

3 октября, 13:12

Бывший переговорщик от Украины недоволен переговорным процессом по Донбассу

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный недоволен согласованием Украиной "формулы Штайнмайера" и намерен опубликовать некие неизвестные ранее документы с переговоров в Минске. Об этом он заявил во на заседании круглого стола на тему: "Внешняя политика и политика безопасности после обновления власти: последовательность, изменения, перспективы".

Он раскритиковал ситуацию с переговорами по Донбассу.

"Я уже многих предупреждал, что, если будут такие шаги, как сделаны в последние дни, я постепенно буду обнародовать документы, потому что я вижу профессиональную и просто элементарную неосведомленность с (минским) процессом, и меня это раздражает", – заявил Безсмертный.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

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В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает принятие этого предложения "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений, и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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Источник: УНИАН

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