Безсмертный: Путину нужен Лукашенко, сдирающий последнюю рубашку с белорусов

Россия заинтересована в том, чтобы действующий президент Беларуси Александр Лукашенко остался у власти, но хочет, чтобы победа на выборах была кровопролитной. Таким образом Кремль рассчитывает получить более слабого Лукашенко с отвернувшимся от него Западом. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

"Очевидно, что в Беларуси будет кровопролитная эпоха. Лукашенко, вся КГБэшная и милицейская структура отрабатывает вариант разгрома. Будут ли мелкие или большие протестные акции в день выборов, там никого не интересует. Вспомните 2010 год, когда было где-то 5-7 тыс. протестующих и почти 20 тыс. спецназа. То есть двойное преимущество. Такой вариант отрабатывается и сейчас", – сказал он.

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Дипломат отметил, что не случайно КГБ и Следственный комитет более четырех месяцев собирали по Беларуси старое оружие, различные самодельные огнестрелы, чтобы после разгрома митингующих засеять этим всем площадь, показывая, что, собственно, это то, с чем люди вышли на "майдан".

"Лукашенко пойдет на все. Кремль пойдет на все, чтобы оставить Лукашенко. Кремлю крайне нужен такой ослабленный президент Беларуси, с которым в мире никто не общается. Поэтому они будут делать его президентом … Угроза аннексии (Беларуси) существует. Но это особый вид аннексии, так как Путину не нужен белорус. Ему нужен Лукашенко, который своими руками сдирает последнюю рубашку с белоруса. А то, что мы на сегодняшний день видим, избирательные митинги и т. д., – они определенно для Беларуси масштабные. Те встречи, которые происходили в Гомеле, Бресте, Минске, где было до 10 тыс. человек, – таких вещей ни Минск, ни Гомель, ни Брест никогда не видели. Вместе с тем надо понимать режим таких акций в Беларуси. Они проходят на окраинах городов. Но как вы с окраины города будете бороться за власть в центре? Однако Москва бьет очень больно. Она ломает белорусскую оппозицию", – сказал Безсмертный.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который сбежал в Украину, считает, что Россия отказалась поддержать Лукашенко. Перед Кремлем на белорусских выборах предстала серьезная дилемма, говорит оппозиционер.

А тем временем в Беларуси не утихают масштабные акции. Так, на днях митинг в поддержку соперницы Лукашенко стал самым массовым за 10 лет.

Митинг в Минске

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