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Безсмертный: В Раде должна быть создана группа по Донбассу и Минску

22 июля, 19:34

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ будет настаивать, чтобы в Раде появилась группа по Минску и Донбассу


Самое важное сейчас понять красные линии нового созыва Верховной Рады в вопросах Донбасса, переговоров в Минске и Минских соглашений.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

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"На последнем раунде переговоров (в Минске 17 июля. – Авт.) я так и сказал, что мне, как человеку, который находится и ведет диалог в политической подгруппе ТКГ, самое важное сейчас понять красные линии, которые, условно говоря, будут выходить из нынешнего парламента. Я понимаю, что находиться в такой незавидной ситуации трудно. С одной стороны перед тобой идут переговоры, а с другой стороны у тебя есть парламент с определенным политическим лицом, и ты должен найти предложения. Потому что все это, в конце концов, должно быть оформлено в виде закона. Поэтому, очевидно, что как только там станут на ноги и комитет, и соответствующие фракции в организационную структуру, надо будет встречаться и прочувствовать, где их красные линии", – считает Роман Безсмертный.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ будет говорить с новоизбранными депутатами, чтобы в Верховной Раде был сформирован круг заинтересованных лиц – депутатов, с которыми можно постоянно контактировать и обмениваться мнениями по переговорам в Минске.


"Чтобы не ставить ни переговорный процесс, ни парламент перед фактом, что происходит. Потому что ты можешь проявлять гениальность мысли, а потом прийти к депутатам, которые скажут, что добро на это они не давали", – подытожил Роман Безсмертный.

Читайте полную версию интервью с Романом Безсмертным, которое будет опубликовано на сайте "Сегодня" в ближайшие дни.

Напомним, что 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. Согласно результату обработки 76,34% электронных протоколов в Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь","Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Помимо того, по результатам экзит-полов мы опубликовали списки кандидатов в народные депутаты, которые проходят в Верховную Раду IX созыва как по партийным спискамтак и по мажоритарной системе.

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Тег безсмертный, досрочные выборы, переговоры в Минске, минские переговоры, ТКГ, выборы 2019

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Сегодня

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