Безсмертный: В Минске "скрестили шпаги" вокруг "формулы Штайнмайера"

В первую очередь с мертвой точки должны сдвинуться социально-гуманитарные и вопросы безопасности

Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/bezsmertnyi.

Вчера на заседании политической подгруппы ТКГ в Минске "скрестили шпаги" вокруг проблемы "формула Штайнмайера". Однако по всему блоку политических вопросов можно будет двигаться, когда Украина увидит серьезные сдвиги в вопросах безопасности, а также социальных, гуманитарных и экономических сферах. Об этом на брифинге в Офисе президента заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

На уточняющий вопрос сайта "Сегодня" о том, остается ли "формула Штайнмайера" единственной дорожной картой политического урегулирования и будет ли Украина предлагать свою, Роман Безсмертный ответил: "Безусловно, в переговорном процессе я буду предлагать наши подходы творческого развития "формулы Штайнмайера". Там много вещей, над которыми нужно работать. К примеру, как будет проходить процедура верификации? То есть, кто придет и скажет, что этот период закончился, а следующий начинается? Как будет проходить этот процесс? Он требует деталей, на которые нужно обращать внимания, здесь нет мелочей".

По словам дипломата, когда он работал в ТКГ два года назад, предложил 11 документов политического урегулирования.

"Некоторые из них предлагались от имени Украины, а некоторые – от имени гражданина Безсмертного. Но такие предложения были и они остаются. И на самом деле многие из них легли в основу политической подгруппы. Сейчас попробуем начать эту дискуссию и выйти на технологию. Но я настаиваю: сначала должны сдвинуться с места социально-гуманитарные и вопросы безопасности, а потом должен начаться политический процесс", – подытожил Безсмертный.

Напомним, Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает, среди прочего, особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия в свою очередь должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – Ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 17 июля, в Минске договорились о перемирии под выборы, допуск ОБСЕ и обмен пленными. Кроме того, на Донбассе должны наладить мобильную связь и восстановить мост в Станице.

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