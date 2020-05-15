Безвизу Украины ничего не угрожает: в ЕС прояснили ситуацию

Ни коронавирус, ни какие-то другие причины сейчас не ставят под угрозу безвиз для Украины

В связи с пандемией коронавируса многие сейчас задаются вопросом, что будет с безвизом для Украины, поскольку европейские страны начинают пересматривать свою визовую политику. Однако заместитель главы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширению Катарина Матернова заверила, что Брюссель даже не поднимал вопросов о пересмотре безвизового режима с нашей страной.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По ее словам, ни коронавирус, ни какие-то другие причины сейчас не ставят под угрозу безвиз для Украины.

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"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически – как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии? Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз. – Ред.) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, нет никакой связи между визовой либерализацией и текущим кризисом", – сказала Матернова.

Напомним, послы стран Европейского Союза по политике Восточного партнерства обсуждали документ, в котором шла речь о недовольстве европейских стран результатами визовой либерализации. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в интервью сайту "Сегодня" говорил, что не видит угроз, что безвиз для Украины будет осложнен.

В свою очередь украинские эксперты ранее дали прогноз, будут ли проблемы для безвиза Украины из-за коронавируса. Говорят, что Европейский Союз, скорее всего, будет вводить ограничения на передвижение по Европе после пандемии.

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