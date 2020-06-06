Билл Гейтс открестился от чипирования, а Дональд Трамп похвалил сам себя: главные высказывания недели

Президент Украины уверен, что страна готова ко второй волне коронавируса, а экономист рассказал, какие профессии больше всего потеряли в зарплатах в результате карантина. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира.

Владимир Зеленский: Украина готова ко второй волне коронавируса

Украина без больших потерь прошла первую волну эпидемии и ко второй уже будет более подготовлена, заявил на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский.

Участники совещания отметили, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер. Кроме того, после снятия первых карантинных ограничений в Украине не зафиксировано резких вспышек болезни.

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"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", – сказал Зеленский.

Алексей Блинов: Дальнейшего ухудшения динамики зарплат не будет

Средняя реальная, то есть с учетом инфляции, зарплата в апреле 2020 года, когда только 35% работников работали в обычном режиме, оказалась на 0,4% меньше, чем в апреле 2019 года. Такие данные сайту "Сегодня" озвучил экономист Алексей Блинов.

По его словам, в апреле отчетливо видно, кто вывел персонал на неполную оплату: гостиницы и общепит вообще уполовинили свою среднюю официальную зарплату. Пострадали легкая промышленность, деревообработка, машиностроение, мебель и ремонтные услуги, девелопмент. Это именно те отрасли, что были более прочих остановлены карантином в плане продаж.

Ситуацию, по словам эксперта, к счастью, сгладило то, что рост цен был небольшим.

"Вот что низкая инфляция делает: фактически динамика зарплат в гривне, в долларе и в реальном выражении свелась в одну точку, около нуля, – анализирует Блинов. – При других условно воображаемых кризисных обстоятельствах подобная динамика гривневых зарплат соответствовала бы падению на 10-15%. Например, в I квартале 2009 года это было минус 11-13%, а во II квартале 2015 года динамика реальных зарплат вообще достигала минус 30%. А пока вполне бескровно, и вряд ли будет дальнейшее ухудшение. В этом отличии кроется главное заблуждение тех, кто срисовывал макропрогноз на этот год с 2008-го или 2014-15 годов".

Андрей Пионтковский: В Москве не настолько сумасшедшие, чтобы идти ядерной войной против Украины

Реклама Президент РФ Владимир Путин определил условия ядерного удара, подписав соответствующую доктрину. Однако есть мнения, что это было сделано не просто так ради защиты своего народа. Российский политолог Андрей Пионтковский назвал это ядерным шантажом – как Запада, так и Украины, особенно на фоне попыток Киева реанимировать Будапештский меморандум. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, решение Путина по ядерной доктрине рассчитано на внешний мир, а не для того, чтобы успокоить россиян. "Впервые издан указ президента – такая демонстративная акция. А вообще, существует военная доктрина Российской Федерации, она несколько раз редактировалась. Весь текст о ядерном сдерживании оттуда переписан почти слово в слово. Это рассчитано не столько уже на внутреннего потребителя, сколько на внешний мир. Это ядерный шантаж, к которому Россия очень активно прибегает в самых разных формах в последние четыре года. Помните, Путин хвастался, что во время крымской операции он привел в состояние боевой готовности ядерные войска? Наше телевидение все время говорит, что превратит Соединенные Штаты в радиоактивный пепел... Обычный стиль российской пропаганды", – сказал Пионтковский. В то же время он указал, что сразу после издания указа Путиным за "работу" принялся известный российский пропагандист Владимир Соловьев с угрозами Украине. "Соловьев развил такой "мостик": "У вас в Конституции написано, что вы стремитесь стать членом НАТО, следовательно, вы собираетесь размещать войска потенциального противника на нашей границе. Поэтому не говорите потом, что вы не читали эти документы". Это был шантаж Украины применением против нее ядерного оружия. Разумеется, в Москве сумасшедшие, но не настолько, чтобы идти ядерной войной против Украины", – подчеркнул политолог. Российский эксперт добавил, что это Москва так реагирует на дискуссии о возможном возвращении к формату Будапештского меморандума для урегулирования агрессии РФ в Украине. Дональд Трамп: Спасибо тебе, президент Трамп! Реклама Пока в Соединенных Штатах бушуют протесты, президент США Дональд Трамп похвалил сам себя за то, что в Вашингтоне удается обеспечивать правопорядок. "В округе Колумбия (город Вашингтон. – Ред.) прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Отличная работа, которую проделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)", - написал Дональд Трамп в Twitter. Напомним, что массовые протесты и беспорядки в США вызвала смерть в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Билл Гейтс: Я никогда не занимался чипированием

Один из основателей американской корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс назвал необоснованными теории заговора о том, что с помощью вакцин от коронавируса людям будут имплантировать микрочипы.

"Я никогда не занимался какими-либо вещами типа микрочипов. Это трудно отрицать, потому что это так глупо или странно", - сказал Гейтс.

Напомним, Билл Гейтс еще пять лет назад предсказал, что самой большой угрозой для человечества являются вирусы, и мир не готов противостоять новым эпидемиям. Отчасти причиной этому служит тот факт, что страны тратят огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом выделяется очень мало средств на предотвращение эпидемий. В свою очередь, фонд Билла и Мелинды Гейтс The Gates Foundation готов вложить миллиарды долларов в создание вакцины против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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