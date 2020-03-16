Бизнесмены пообещали Зеленскому помощь в противодействии распространению коронавируса в Украине

Речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования

Президент Украины Владимир Зеленскийпровел встречу с представителями крупного бизнеса. На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.

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В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, стоящих сегодня перед страной.

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"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В настоящее время в Украине нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", – отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса. Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.

Ранее Владимир Зеленский выступил против решения Верховной Рады изменить план работы и отменить все пленарные заседания до 3 апреля. Глава государства считает, что депутаты должны работать и принимать законы даже в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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