Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,09
28,99

Бизнесмены пообещали Зеленскому помощь в противодействии распространению коронавируса в Украине

16 марта, 21:18

Елена Вус

Речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования

Президент Украины Владимир Зеленскийпровел встречу с представителями крупного бизнеса. На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.

Реклама

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, стоящих сегодня перед страной.

В тренде
Минздрав хочет ограничить работу общественного транспорта

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В настоящее время в Украине нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", – отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса. Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.

Ранее Владимир Зеленский выступил против решения Верховной Рады изменить план работы и отменить все пленарные заседания до 3 апреля. Глава государства считает, что депутаты должны работать и принимать законы даже в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес помощь противодействие Владимир Зеленский топ-менеджер коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине закроют метро: заявление Зеленского
В Украине закроют метро: заявление ЗеленскогоПолитика
Рада проведет внеочередное заседание по коронавирусу: что будут рассматривать
Рада проведет внеочередное заседание по коронавирусу: что будут рассматриватьПолитика
Почти 20
Почти 20 "слуг народа" требуют увольнения Сивохо: нардепы обратились к ДаниловуПолитика
"Общественный транспорт нужно останавливать": в Раде предложили жесткую меруПолитика
Верховная Рада из-за коронавируса меняет план работы: подробности
Верховная Рада из-за коронавируса меняет план работы: подробностиПолитика
"РФ провела бутафорский "референдум": США и Турция выступили с заявлением по КрымуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...