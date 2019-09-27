Блогерша извинилась за ложь против Арсения Яценюка и его семьи

Она опровергла сообщение о том, что семья Арсения Яценюка якобы проживает за пределами Украины и владеет незаконными доходами

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Винницкий городской суд решением от 27 сентября обязал блогера Ирину Угрюмову опровергнуть неправдивую информацию относительно премьер-министра Украины 2014-2016 годов, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка. Она опубликовала опровержение и извинения перед Арсением Яценюком и его семьей.

В своей заметке на странице Facebook блогерша написала, что опубликованная ею информация была недостоверной и не соответствующей действительности.

"Прошу прощения у Арсения Петровича и его семьи за публикацию недостоверной информации", – написала Ирина Угрюмова.

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13 апреля 2019 блогерша разместила в своем Facebook сообщение о том, что семья Арсения Яценюка якобы проживает за пределами Украины и владеет незаконными доходами. Информацию распространили десятки сайтов- "сливных бачков".

Напоминаем, ранее пресс-служба "Народного фронта" сообщила, что обратится с иском в суд по поводу этого фейка: "Мы снова подчеркиваем, что Арсений Яценюк проживает и работает в Украине. Его жена Терезия работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют", – заявляли в пресс-службе.

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Это не первый случай, когда по решению суда опровергали ложь против Арсения Яценюка.

Так, блогер Михаил Шнайдер признал неправдивой опубликованную им информацию о том, что лидер НФ якобы "живет в шикарном доме на берегу океана".

Также суд обязал автора блога Олега Торгало, который написал, что Арсений Яценюк якобы "приобрел 24 виллы в Майами", опровергнуть эту ложную информацию. Автор публично извинился еще до вынесения решения суда.

Еще ранее опроверг и извинился за неправдивую информацию известный автогонщик и автомобильный журналист, который в эфире одного из ток-шоу заявил о вымышленном "первом миллиарде".

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