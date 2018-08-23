Блокада Азова: стало известно, почему Россия пошла на обострение

Своими действиями в Азовском море Россия пытается добиться от Украины подачи воды в оккупированный Крым. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" один из украинских дипломатов.

Отметим, что неофициально один из нардепов от БПП рассказывал нам, что Россия устроила блокаду в Азовском море, чтобы Украина возобновила водоснабжение Крыма.

Этого же мнения придерживается и один из дипломатов, вовлеченный в решение проблемы. Он подтверждает, что фактической блокадой Азовского моря россияне хотят решить вопрос с подачей воды в Крым. Но, по его словам, это не единственная цель россиян.

"Почему они этого не делали раньше? Потому что строили мост и проводили чемпионат по футболу – им не нужно было привлекать внимания. А теперь чемпионат отыграли, мост построили и все – теперь надо показывать, что ты главный. А потом они нам заблокируют Одессу, и у Украины не будет другого выхода, кроме как дать воду на Крым. Но не стоит забывать, что русские не забывают и о сухопутном коридоре в Крым", – сказал дипломат.

Подробней о ситуации в Азовском море читайте в материале "Сегодня": "Почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией".

Как рассказывал недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, несмотря на катастрофическую ситуацию с засухой на полуострове, Россия официально не просила Украину дать воду в Крым. Чиновник объяснил, в каком случае Киев может рассмотреть возможность подачи воды на полуостров.

Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.