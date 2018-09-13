BMW, загородный дом и валюта: НАБУ ответило на заявления Омеляна о невиновности

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян манипулирует фактами по сути сообщенного ему подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Информация, которую распространяет министр инфраструктуры Украины относительно содержания сообщенной ему подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество", – заявили в НАБУ.

В сообщении бюро отмечается, что сегодня, 13 сентября 2018 детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили Омеляну о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

"Статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступила в силу лишь 26 апреля 2015 года. Поэтому, министру инкриминируются исключительно действия, совершенные в период с апреля 2015 по настоящее время," – уточняют в НАБУ.

Однако, как сообщают в НАБУ, следствие также проанализировало доходы и расходы министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года.

"По результатам установлено, что у чиновника на эту дату не было доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые, с учетом осуществленных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере", – указывают в бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Омелян не намерен уходить в отставку: Должность опостылела до печенок

При этом Омеляна, по данным НАБУ, в мае 2015 года приобрел в собственность новый автомобиль BMW Х5 стоимостью 1,415 млн грн, зарегистрировав право собственности на него своего брата.

"Следствие располагает доказательствами, что внедорожник находился в фактическом владении чиновника, его пользовании и распоряжении. В то же время этот факт в электронной декларации министра за 2015 и 2016 годы отражения не нашел. Так же, как и право пользования домом в пригороде Киева площадью около 270 м2 и стоимостью почти 6 млн грн, в котором он проживал с начала декабря 2016 года (сведения должны быть указаны в декларации за 2016, но этого не произошло)", – дополняют в НАБУ.

Также, по данным следствия, отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере 90 тыс. долларов и 25 тысяч евро.

"Следствие установило, что министр принимал меры, направленные на сокрытие уличенных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в отношении него Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции", – резюмировали в НАБУ.

Напомним, сам Омелян отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.