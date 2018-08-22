Бочковский недостойный офицер и в ГСЧС его не будет – Аваков

Экс-чиновнику не помогут манипуляции, которые он делает в судах, уверен министр

Глава МВД Арсен Аваков выразил уверенность, что экс-глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Бочковский не будет главой ведомства. Об этом он рассказал журналистам.

По его словам, экс-чиновнику не помогут манипуляции, который он делает в судах по восстановлению на должности.

"Бочковский – недостойный офицер, он не достоин возглавлять службу (ГСЧС. – Ред.). Он не будет ее возглавлять на основании законных решений. Соответствующее решение принял Кабинет министров… Те манипуляции, которые он делает в судах, – мы знаем, как с ними бороться. Он не будет в ГСЧС", – сказал Аваков.

Напомним, в апреле суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС. 7 августа суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского, а за вынужденный "прогул" с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года ему должны выплатить более 546 тыс. грн.

16 августа вместе со своим адвокатом экс-чиновник пришел под здание ГСЧС, однако Бочковского не пустили на его бывшее рабочее место.

25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение. Уже через три дня, 28 марта 2015 года, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Арсен Аваков 12 сентября 2015 года заявил о передаче в суд материалов по двум эпизодам обвинений бывшего руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, еще один эпизод расследовался. Кроме того, в МВД рассказали, как глава ГСЧС брал "откаты" и какие взятки ему носили из регионов.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского квалифицированы по ч.4 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"), ч.2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и ч. 1 ст. 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса.