Бочковского не пустили на "рабочее место"

Бочковский вместе со своим адвокатом пришли под здание ГСЧС, где пообщались с представителями СМИ

Бывшего главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, которого суд восстановил в этой должности, утром 16 августа не пропустили на рабочее место. Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, Бочковский вместе со своим адвокатом пришли под здание ГСЧС, где пообщались с представителями СМИ, после чего зашли в холл Госслужбы. Однако директор Департамента персонала Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Доценко дальше их не пропустил, объяснив, что для этого должно быть соответствующее распоряжение Кабмина.

Сам Бочковский назвал такие действия нарушением закона.

Адвокат экс-главы ГСЧС составил акт о невыполнении Госслужбой по чрезвычайным ситуациям судебного решения о восстановлении его подзащитного на посту.

Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Евгения Сорочко.

Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Бочковского на посту председателя ГСЧС, при этом указав конкретную сумму, которую ему необходимо выплатить в качестве зарплаты за вынужденный прогул с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года – более 546 тыс. грн.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что отстраненный чиновник на посту главного спасателя страны больше работать не будет.

Сергея Бочковского задержали в 2015 году прямо на заседании правительства. Подозревают в хищении госсредств на сумму в 6,5 миллионов гривен. Две недели назад Сергея Бочковского в должности восстановил Административный суд, но в рабочий кабинет его не допустили.

"Бочковский не будет работать на этой должности, Бочковский обвиняется по целому ряду криминальных статей, мягко говоря, несовместимых с госдолжностью, и тот уровень обвинений несовместим с возможностью находится на должности такого уровня", – заявил Арсен Аваков.

Ранее глава МВД уже заявлял, что экс-глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, который намерен восстановиться в должности, не имеет ни морального, ни законного права вновь занять пост главы ведомства.