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Боевики "ЛНР" заявили, что отправили украинских заложников к пункту обмена пленными

29 декабря, 07:31

В так называемой "ЛНР" заявили, что "точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена"

/ Фото: Getty Images

Удерживаемые на территории так называемой "ЛНР" лица утром в воскресенье, 29 декабря, везут из Луганска к месту обмена пленными в Донецкой области. Об этом сообщают подконтрольные боевикам ресурсы.

В частности, как заявила представитель т.н. "ЛНР" в рабочей группе по гуманитарным вопросам ТКГ Ольга Кобцева, накануне были составлены окончательные списки обмена, однако "точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена".

"Сегодня 29 декабря 2019 года мы отправляемся на пропускной пункт "Майорское" в "ДНР" для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории "республик". Вчера была достигнута договоренность по спискам, были составлены окончательные списки", – цитируют Кобцеву подконтрольные боевикам ресурсы.

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Напомним, предполагается, что обмен состоится в воскресенье, 29 декабря, в районе Горловки (КПП "Майорское") Донецкой области. Пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек.

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Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео

При этом известно, что украинские СМИ не получат аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Украина Луганская область обмен пленными

Источник: ТАСС

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