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Боевики могут дорваться к власти: Пристайко озвучил тревожный момент

18 февраля, 09:55

Глава МИД Украины рассказал, какую власть хотят избрать на Донбассе

/ Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что цель выборов на Донбассе – избрать власть на самом низком уровне, но не исключает, что туда попадут и нынешние предатели Украины. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Киев выступает против легализации боевиков после выборов на Донбассе. Поэтому, отметил министр, идет речь об избрании власти хотя бы на самом низком уровне, например, районную власть.

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"Мы не говорим про депутатов, которые сядут в Верховную Раду. Нет. Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне. И те люди, которые изберут их, должны знать, что несут ответственность, что в их районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные", – сказал Пристайко.

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Отметим, что Россия хочет на своих условиях выборы в ОРДЛО. По мнению Москвы, они должны пройти еще до вывода российских войск и разоружения боевиков, а Украина получит контроль над границей после окончания избирательного процесса. Однако Киев не согласен на такое. Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава Офиса президента Андрей Ермак озвучил главное условие для проведения выборов на Донбассе.

В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказывал, кто будет готовить Донбасс к выборам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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выборы на Донбассе Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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