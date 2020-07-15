Боевики не выпускают детей из "Л/ДНР": Шмыгаль рассказал, что происходит

Оккупанты осознают, что дети уже не вернутся в ОРДЛО со свободной Украины

Боевики не выпускают школьников с оккупированных территорий Донбасса, которые рвутся в учебные заведения на территории свободной Украины. Об этом заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, боевики осознают, что дети уже не вернутся в т.н. "Л/ДНР".

"О ситуации на востоке Украины, кроме нарушения Минских договоренностей... Поступает информация, что детей из ОРДЛО, которые хотят поступать в украинские вузы, учебные заведения, боевики не выпускают на территорию свободной Украины. Есть понимание, и боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся в Украине, поскольку чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит сейчас. В этой ситуации необходима наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства поручил вице-премьеру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову взять на личный контроль данную ситуацию, чтобы не сорвался процесс и дети могли получить образование в украинских учебных заведениях.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет детям из Крыма и Донбасса поступать в вузы без ВНО. Выпускников с оккупированных территорий поощряют к переезду в свободную Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно боевики закрыли въезд в ОРДЛО, местные жители на коленях умоляли членов ОБСЕ им помочь. Многие люди не могли вернуться домой и надеялись на международных наблюдателей.

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