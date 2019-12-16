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Боевики требуют обсудить с ними изменения в Конституцию и особый статус Донбасса

16 декабря, 11:33

Представители террористов на Донбассе угрожают отказаться от мирного урегулирования

Боевики на Донбассе организовывают военные сборы

Боевики на Донбассе организовывают военные сборы / Фото: Getty Images

Главари боевиков так называемой "Донецкой народной республики" требуют, чтобы украинские власти согласовывали с ними возможные поправки в Конституцию страны по вопросу особого статуса Донбасса. Об этом, комментируя внесение в Верховную Раду законопроекта о децентрализации, заявила так называемая "министр иностранных дел ДНР", представитель боевиков на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова, сообщают СМИ боевиков.

"Любые односторонние несогласованные изменения в конституцию (Украины) не могут быть признаны выполнением комплекса мер", – заявила она.

Также она заявила, что предоставление особого статуса Донбассу – "это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования".

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Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

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Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Напомним, Зеленский заявил, что готов вносить изменения в Конституцию Украины, но только в рамках децентрализации, и "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроект тогдашнего президента Петра Порошенко о изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Рады и погибли четыре сотрудника Нацгвардии.

Видео: телеканал "Украина"

Позже Владимир Зеленский отметил, что изменения Минских соглашений коснутся в вопросе децентрализации, что не противоречит самим договоренностям. Он отметил, что сейчас готовится пакет законов по децентрализации на всей территории Украины. По его словам, в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституции Украины, связанные с децентрализацией.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики децентрализация

Источник: ТАСС

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