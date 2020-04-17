"Бог все видит": один из зараженных коронавирусом нардепов выздоровел

Мажоритарщик Сергей Рудык показал КТ легких и сообщил о негативных тестах на COVID-19

Народный депутат Украины Сергей Рудык, у которого в прошлом месяце обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19, победил ее и готов покинуть больницу.

Об этом внефракционный мажоритарщик сообщил 17 апреля на своей странице в Facebook.

Рудык опубликовал видеозапись, на которой показал снимки компьютерной томографии своих легких, заявив, что они в порядке, а также сообщил, что он сдал два негативных ПЦР-теста на коронавирус, что является основанием считать его выздоровевшим.

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Из его слов вытекает то, что он действительно заразился месяц назад, во время парламентского заседания 17 марта. Ранее его коллега по Раде Виктория Гриб сообщила, что в этот день Рудык сидел рядом с инфицированным нардепом Сергеем Вельможным.

"Скорее всего, кто-то из моих куршевельских коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал. Но Бог все видит. Я думаю, он расставит все по своим местам", – сказал Сергей Рудык, поблагодарив всех, помогал ему и поддерживал в это нелегкое время.

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Видео: facebook.com/serhiy.rudyk.3

Напомним, всего известно о девяти случаях инфицирования под куполом Рады. Кроме Рудыка, коронавирус подтвердили у нардепов Cергея Шахова, Александра Лукашева, упомянутого уже Вельможного, Руслана Горбенко, Владимира Ватраса, Виталия Борта, Анны Скороход и Вадима Новинского.

При этом, ранее стало известно, что у двухмесячного сына Скороход тоже диагностировали COVID-19.

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Стоит отметить, что Сергей Рудик стал третьим выздоровевшим нардепом и присоединился к Шахову и Горбенко, которые победили коронавирус раньше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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