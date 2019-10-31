Богдан объяснил, почему у Данилюка не сложилось с командой Зеленского

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Уволенный из СНБО Александр Данилюк занимался чем угодно, но не уделял достаточного внимания своим прямым обязанностям на посту секретаря Совета национальной обороны и безопасности.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.

Он отметил, что в президентскую команду еще до выборов сам привел Данилюка, поскольку давно с ним был знаком.

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"Вопрос был не к эффективности (работы Данилюка – ред.). Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился. И он не занимался текущей работой, он занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира. Поэтому, возможно, свои организаторские способности он в будущем как большой политик сможет реализовать, но мы были слишком малы, слишком тесные для такого влиятельного политика", – сказал Богдан.

Как сообщали новости "Сегодня", после увольнения Данилюк заявлял, что ПриватБанк стал последней каплей для отставки. Он уточнил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него "негативным сигналом": обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

Позже президент Владимир Зеленский объяснил отставку Данилюка из СНБО. Глава государства рассказал об отношении к бывшему соратнику и заявил, что не согласен с его позицией.

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