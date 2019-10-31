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Богдан объяснил, почему у Данилюка не сложилось с командой Зеленского

31 октября, 10:39

Команда президента оказалась слишком тесной для такого большого политика, отметили в ОПУ

/ Фото: Getty Images

Уволенный из СНБО Александр Данилюк занимался чем угодно, но не уделял достаточного внимания своим прямым обязанностям на посту секретаря Совета национальной обороны и безопасности.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.

Он отметил, что в президентскую команду еще до выборов сам привел Данилюка, поскольку давно с ним был знаком.

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"Вопрос был не к эффективности (работы Данилюка – ред.). Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился. И он не занимался текущей работой, он занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира. Поэтому, возможно, свои организаторские способности он в будущем как большой политик сможет реализовать, но мы были слишком малы, слишком тесные для такого влиятельного политика", – сказал Богдан.

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Как сообщали новости "Сегодня", после увольнения Данилюк заявлял, что ПриватБанк стал последней каплей для отставки. Он уточнил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него "негативным сигналом": обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

Позже президент Владимир Зеленский объяснил отставку Данилюка из СНБО. Глава государства рассказал об отношении к бывшему соратнику и заявил, что не согласен с его позицией.

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