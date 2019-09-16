Богдан объяснил трудности с переездом Офиса президента

/ Фото: president.gov.ua

В Офисе президента пока передумали переезжать с Банковой, так как столкнулись с реальностью – подготовить здание к размещению там главы государства оказалось намного сложнее, чем ожидала новая президентская команда.

Об этом рассказал в интервью BBC глава Офиса Андрей Богдан.

По его словам, президентская команда планировала переезд за счет конфискации средств коррупционеров.

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"Мы понимали, что именно переезд нашими оппонентами будет негативно освещаться через трату бюджетных средств. У нас была очень хорошая схема, и мы ее сейчас будем реализовывать – как найти эти средства, не тратя деньги государственного бюджета. Мы хотим вернуть государству то, что было коррупционным путем выведено из-под государственного контроля. И за эти средства мы планировали переезд. Пока мы не смогли этого сделать, потому что есть очень много вопросов в сфере безопасности и связи. И с этой точки зрения любой переезд, в Украинский дом или в другие места, которые мы рассматривали, он связан с большой частью работы", – сказал Богдан.

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Он подчеркнул, что такое здание нужно строить с самого начала под функционирование Офиса президента.

Как сообщали новости "Сегодня", еще до вступления в должность главы государства Зеленский заявлял о планах сменить кабинет и съехать с Банковой. Так, в июне он ознакомился с проектом реорганизации Администрации президента Украины и ее переноса в здание на Европейской площади в центре Киева, в котором в настоящее время располагается Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", также известный как Международный конгресс-центр (ICC). Также отмечалось, что на переоборудование здания нужно было примерно 300 миллионов гривен. Читайте подробней, каким будет Офис президента.

Видео: Facebook

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