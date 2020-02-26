Богдан отдал заработанные в Офисе президента деньги детям

Андрей Богдан утверждает, что не взял ни копейки за свою государственную службу

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который еще недавно дразнил подписчиков отдыхом на Сейшелах, перечислил все заработанные на госслужбе деньги на благотворительность.

Об этом он заявил 26 февраля на своей странице в Facebook.

"За время работы ни взятки не брал, ни выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", – обратился Андрей Богдан к "различным критикам его финансового состояния".

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В качестве подтверждения он опубликовал справку о зарплате за полгода – с августа 2019 года по январь 2019-го. Согласно документу, за этот срок с учетом всех сборов он заработал 203 тыс. грн. При этом Богдан уточнил, что зарплата за июнь и июль не была учтена, поскольку тогда он еще фактически работал в Администрации президента.

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Экс-глава ОПУ также опубликовал датированное 24 февраля заявление на имя главы Государственного управления делами Сергея Борзова с просьбой поделить все заработанное им между двумя благотворительными фондами: "Благомай" и "Таблеточки", которому первая леди Украины Елена Зеленская перечислила средства с продажи платья, в котором она присутствовала на интронизации японского императора Нарухито в Токио.

Фонд "Благомай" помогает детям-сиротам и детям-переселенцам, а "Таблеточки" обеспечивает интересы онкобольных детей. Таким образом, каждая из организаций получит по 113 445 грн.

Фото: Андрей Богдан/Facebook

Фото: Андрей Богдан/Facebook

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы ОПУ. Его место занял помощник президента Андрей Ермак.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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