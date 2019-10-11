Богдан встретился с послами "Большой семерки": о чем говорили

Глава ОПУ обсудил с иностранными дипломатами важные вопросы, в том числе важный момент по Донбассу

/ Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на Банковой встретился с послами стран "Большой семерки" (G7), с которыми обсудил планы по изменениям в стране и ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба ОПУ.

Он поблагодарил дипломатов G7 за значительную помощь Украине, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

Кроме того Богдан ознакомил послов со свежей информацией о ситуации с безопасностью на Донбассе, в том числе о мерах по подготовке к разведению сил в Золотом и Петровском. Также рассказал, чего Киев ожидает от встречи "Нормандской четверки".

Реклама

Читайте также: Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

Послы "Большой семерки" заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский встречался с послами "Большой семерки", НАТО и ЕС. Тогда также дипломатов информировали о ситуации с разведением сил, но уже в Станице Луганской.

Ранее недавно президент вносил в парламент новый законопроект об усилении очищения власти от чиновников и депутатов прошлых пяти лет. В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского. Послы раскритиковали идею главы государства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама