Глава Офиса президента напомнил, как назначается новый премьер-министр и рассказал о встречах главы государства с кандидатами в министры

/ Фото: president.gov.ua

Богдан: Зеленский лично проводит собеседования с кандидатами в Кабмин https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-30T13:57:00+03:00 Политика Глава Офиса президента напомнил, как назначается новый премьер-министр и рассказал о встречах главы государства с кандидатами в министры

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказывал, какого человека он видит премьер-министром, но на данный момент занимается "подбором" министров в новый состав правительства и проводит собеседования с кандидатами. Об этом рассказал на брифинге глав Офиса президента Андрей Богдан.

Отвечая на вопрос о возможных кандидатурах на руководителя правительства, он напомнил, что процедура назначения премьер-министра прописана законом, согласно которому Рада подает президенту кандидатуру, и он потом принимает решение.

"Но какое решение примет президент, я не знаю. Надо вообще понять, что в нашей команде все решения принимает президент. И разные слухи и домыслы не имеют никакой реальности. Он проводит собеседования, он встречается со многими людьми, в том числе это и кандидатуры на соответствующие министерства, на соответствующие центральные органы государственной власти. Однако кандидатуру премьер-министра президенту вносит коалиция фракций. Если будет создана коалиция фракций, то это одна система координат... Если это будет монофракция – другой вопрос. И это не будет исключительно решением президента, хотя очень большая ответственность ложится именно на него", – заявил Богдан.

Отметим, еще до выборов в украинском политикуме обсуждался вопрос, кто займет кресло главы правительства. Из самых реальных претендентов назывались и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий премьер Владимир Гройсман. Однако президент Украины четко дал понять, что видит на этой должности человека нового и сильного экономиста. Также Владимир Зеленский прокомментировал, может ли Вакарчук стать премьером.

В свою очередь на днях представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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