Богдан: Зеленский лично проводит собеседования с кандидатами в Кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказывал, какого человека он видит премьер-министром, но на данный момент занимается "подбором" министров в новый состав правительства и проводит собеседования с кандидатами. Об этом рассказал на брифинге глав Офиса президента Андрей Богдан.
Отвечая на вопрос о возможных кандидатурах на руководителя правительства, он напомнил, что процедура назначения премьер-министра прописана законом, согласно которому Рада подает президенту кандидатуру, и он потом принимает решение.
"Но какое решение примет президент, я не знаю. Надо вообще понять, что в нашей команде все решения принимает президент. И разные слухи и домыслы не имеют никакой реальности. Он проводит собеседования, он встречается со многими людьми, в том числе это и кандидатуры на соответствующие министерства, на соответствующие центральные органы государственной власти. Однако кандидатуру премьер-министра президенту вносит коалиция фракций. Если будет создана коалиция фракций, то это одна система координат... Если это будет монофракция – другой вопрос. И это не будет исключительно решением президента, хотя очень большая ответственность ложится именно на него", – заявил Богдан.
Отметим, еще до выборов в украинском политикуме обсуждался вопрос, кто займет кресло главы правительства. Из самых реальных претендентов назывались и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий премьер Владимир Гройсман. Однако президент Украины четко дал понять, что видит на этой должности человека нового и сильного экономиста. Также Владимир Зеленский прокомментировал, может ли Вакарчук стать премьером.
В свою очередь на днях представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.
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