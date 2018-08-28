Бои идут каждый день – это нужно остановить: Волкер сделал заявление по Донбассу

Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия должна вернуть Донбасс Украине, а сделать это возможно только после выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

Он сетует на то, что на востоке Украины перемирие не соблюдается и бои идут каждый день. Американец объяснил, как это можно остановить.

"Для того, чтобы воплотить Минские договоренности, нужны мир и безопасность. Например, нужно провести местные выборы. Невозможно провести местные выборы, если часть территории оккупирована. Нужно ввести специальный статус для территории на востоке Украины. Уже согласовано, что этот статус не будет воплощен до проведения местных выборов. Поэтому на той территории нужна безопасность, обеспеченная международным сообществом, которой можно достичь, выполнив Минские договоренности. Я четко заявляю о поддержке Минских договоренностей, где отмечается, что территория подлежит возврату Украине. Еще нужно прекращение огня, вывод оружия, безопасность. Ничего из этого не происходит. Российские силы расположены на территории Украины. Бои идут каждый день. Это нужно остановить", – заявил Волкер.

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Также он напомнил, т.н. "ЛНР" и "ДНР" нелегитимны и существуют только благодаря России. ранее он и вовсе говорил, что они должны быть ликвидированы.

"Русские должны быть более реалистичными. Всем известно, что эти два образования существуют только потому, что Россия их создала. Россия за них платит и их удерживает. Решение принимает Россия, а не фактическая власть на месте", – подчеркнул американский дипломат.

Говоря о миротворческой миссии ООН Волкер сказал, что без согласия России миротворцев на Донбассе не может быть. В то же время помощник президента РФ Владислав Сурков, с которым американец ведет переговоры, не готов идти на компромиссы в этом вопросе.

"После Хельсинки мы общаемся с русскими в отношении Украины. Я писал своему партнеру по переговорам господину Суркову, чтобы узнать, будет ли продуктивно обсудить возможность введения миротворческой миссии по мандату ООН. Я получил предварительную реакцию от него, где говорится, что у нас есть разногласия с этому вопросу. Поэтому обсуждение продолжается. Никто не будет размещать миротворческие силы без согласия с Россией. Они не должны бороться против России. Поэтому мы говорим с Россией, чтобы увидеть, есть ли возможность договориться. Если это невозможно, то миротворцев не будет. Никто не будет бороться с Россией по этому вопросу", – резюмировал он.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. Однако президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.