Более 11 миллионов украинцев не пришли на выборы – ЦИК

В избирательные списки было внесено 29 миллионов 646 тысяч 458 человек

Фото: Getty Images

Более 11 миллионов украинских избирателей проигнорировали голосование во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Украины.

Более 11 миллионов граждан Украины не пришли голосовать, свидетельствуют данные, опубликованные Центризбиркомом. Так, по данным ЦИК, в избирательные списки было внесено 29 миллионов 646 тысяч 458 человек. При этом количество избирателей, получивших избирательные бюллетени во время второго тура, составляет 18 миллионов 403 тысяч 085 человек. Таким образом, не приняли участие в голосовании во втором туре выборов президента 11 миллионов 243 тысяч 373 избирателей.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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