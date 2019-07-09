Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости политики

Более 70 мэров городов и глав ОТГ со всей Украины поддержали "Оппозиционный блок"

9 июля, 15:52

Участники встречи делегировали "Оппозиционный блок" на выборы в новый парламент

Фото: opposition.com.ua
Фото: opposition.com.ua.

Лидер партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев и мэры украинских городов – члены "Оппозиционного блока"  – приняли резолюцию об объединении усилий для проведения глубокой экономической, культурной и гуманитарной децентрализации в Украине.

Резолюция о сотрудничестве принята по результатам Форума "Будущее городов", который состоялся 9 июля в Харькове. В Форуме приняли участие 28 городских голов и 64 представителя органов местного самоуправления.

"Только "Оппозиционный блок" сможет провести в Украине настоящую децентрализацию. Партия собрала под своими знаменами мэров городов, промышленников, бизнесменов, предпринимателей, представителей ОТГ, поселковых и сельских советов. Мы постоянно работаем с людьми, знаем их чаяния и проблемы", – сказал во время выступления городской голова Харькова Геннадий Кернес. 

В резолюции Форума говорится, что у центра должны остаться только общенациональные функции управления: внешняя политика, кредитно-денежная политика; вооруженные силы; государственная безопасность; реализация национальных и международных инфраструктурных проектов.

Между тем громады нужно наделить следующими полномочиями: распоряжение инфраструктурными объектами, дороги (кроме дорог национального и международного значения), гуманитарная сфера, дошкольное, школьное и среднее специальное образование, медицина. Судьи должны избираться непосредственно в громадах, при помощи прямого тайного голосования. Полицию – подчинить муниципалитетам.

"Мы, представители местного самоуправления, и партия "Оппозиционный блок" – это те объединяющие факторы, которые должны сделать все, чтобы наша страна была сильной и неделимой, – сказал на Форуме мэр Ужгорода Богдан Андриив. – Украинцы в Запорожье, Харькове, Одессе или Львове ничем не отличаются. Все мы любим нашу страну и желаем ей процветания".

Для достижения этой цели, ради восстановления мира в стране, а также решения экономических и социальных проблем, "Оппозиционный блок" готов объединяться в Верховной Раде со здоровыми политическими силами.

"У меня сегодня такое чувство, что мы выбираем не Раду, а эстраду, – заметил лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев. – Но в парламенте должны быть профессионалы. И я считаю, что команда "Оппозиционного блока" самая профессиональная. В ее составе – люди дела. Они знают, что необходимо каждому городу или селу, им не нужны команды из Киева. Я абсолютно уверен, что после событий 2014 года наша страна устояла только благодаря органам местного самоуправления. И сейчас территориальные громады показывают максимальную эффективность не благодаря правительству, а вопреки ему, борясь за каждую копейку и ее эффективное использование".

По словам Евгения Мураева, 1575 законопроектов, разработанных "Оппозиционным блоком", создают новую формулу страны, в которой осуществится не декларативная, а полная и всеобъемлющая децентрализация.

Напомним, 20 июня представители "Оппозиционного блока" подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному и одномандатным избирательным округам.

Ранее политическая партия "Оппозиционный блок" презентовала команду лидеров, которая поведет партию на парламентские выборы. Партия представила их во время "Форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" в Киеве, 10 июня.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег политика, партия, лидер, парламентские выборы, децентрализация, оппозиционный блок, Евгений Мураев

Вы сейчас просматриваете новость " Более 70 мэров городов и глав ОТГ со всей Украины поддержали "Оппозиционный блок"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидаты зовут власти на Донбасс, призывают поддерживать производство, и кастрировать педофилов

Вчера, 21:36

Свежие заявления представителей основных политических сил, баллотирующихся в Верховную Раду

Геннадий Кернес: "Сейчас Украине нужны люди дела"

Вчера, 14:56

Мэр Харькова и кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" Геннадий Кернес рассказал, чего не хватает органам местного самоуправления и какие вопросы нужно в первую очередь решить парламенту нового созыва

Электронные устройства нельзя оставлять заряжаться на ночь

Медведева, Загитова, Туктамышева. Их зажигательный отпуск

Новая фотосессия сестры Ломаченко. Она просто красотка

Зеленский встретился с Федецким после представления губернатора

Зеленская появилась перед канадскими чиновниками в новом образе

Повышение пенсий за большой стаж: нужны дополнительные 640 млн

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

В Украине хотят вернуть обязательный техосмотр для всех авто

Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram

Простой способ удалить царапины

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

10 способов заставить интерьер выглядеть дороже

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

В Украине открыли новые месторождения газа и нефти
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь