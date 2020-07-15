Болгария открыла границы для украинцев: надо ли делать тест на коронавирус

Проходить 14-дневный карантин не нужно

Болгария открыла границы для украинцев.

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Посольство Украины в Болгарии сообщает, что согласно решению министра здравоохранения Республики Болгария от 15.07.2020 № РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

Об этом украинские дипломаты информируют в сообщении в Facebook.

Напомним, что ранее стало известно, когда Болгария снова откроется для туристов.

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Заметим, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных граждан страны.

Добавим, что изменились правила въезда и транзита в Венгрию для иностранцев, в том числе граждан Украины. Они начали действовать с 15 июля.

Граждане Украины, которые прибывают из стран со средним и высоким уровнями распространения коронавируса, могут быть освобождены от карантина при наличии справки органа здравоохранения по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) с разницей выдачи минимум в 48 часов.

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