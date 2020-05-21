Болгария озвучила претензии к Украине по админреформе: в МИД отреагировали

Вопрос о Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством

В среду, 20 мая, правительство Болгарии выступило против разделения Болградского района Одесской области, где где живет большая община болгар, приняв декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского народного собрания.

За соответствующее заявление проголосовали 109 болгарских депутатов, никто не голосовал против, 19 воздержались.

Реклама

В документе говорится, что болгарский парламент решительно не согласен с запланированными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры перед правительством Украины, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградской области в ходе предстоящей административно-территориальной реформы.

Также в заявлении говорится о необходимости срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине согласно действующим двусторонним соглашениям, в том числе тем, которые обеспечивают образование на болгарском языке.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с принятием данной декларации.

"Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств Украины, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год).

"Вопрос о Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т.ч. численной болгарской общины", - подчеркнули в МИД.

Напомним, что Болградский район с населением около 67 тыс. человек является местом компактного проживания болгар.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине практически сформировано 1045 из 1400 запланированных территориальных громад, а остальные 350 будут сформированы после местных выборов в октябре.

Реклама

Подробнее читайте в материале"Украину перекроят наново: что несут в себе новые изменения в Конституцию".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на шоу "Свобода слова Савика Шустера" прокомментировал изменения в Конституции, касающиеся децентрализации.

Видео: телеканал "Украина"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама