Болгария поддержала Украину в противостоянии с Россией

В Киеве прошли украинско-болгарские политические консультации и был обсужден ряд вопросов

Фото: МИД Украины

Болгария поддержала Украину в противостоянии с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ddc/2dd/5c9ddc2ddbf04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ddc/2dd/5c9ddc2ddbf04.jpg 2019-03-29T10:52:00+02:00 Политика В Киеве прошли украинско-болгарские политические консультации и был обсужден ряд вопросов

Болгария подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также политику санкций Евросоюза в отношении России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Болгария Юрий Штерк в ходе украинско-болгарских политических консультаций в Киеве, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Стороны обсудили спектр вопросов повестки дня отношений между странами и наметили пути дальнейшего развития политического диалога, взаимодействия на международных площадках, а также сотрудничества в экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах.

Также представители МИД Украины и Болгарии отметили развитие транспортной инфраструктуры между странами, в частности открытие авиакомпанией Ryanair прямого авиасообщения между Киевом и Софией.

Особое внимание было уделено практическим вопросам взаимодействия в сфере образования и защиты прав национальных меньшинств в Украине и Болгарии.

"Болгарская сторона подтвердила неизменность своей поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины, продолжение санкционной политики ЕС против РФ, усилий нашего государства и международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации на востоке Украины и деоккупации Крыма, а также освобождение украинских политических заложников и военнопленных украинских моряков", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось в мае прошлого года, Украина и Болгария построят международную трассу. Дорога соединит Одесскую область и болгарскую Варну. Об этом говорил президент Петр Порошенко после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

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