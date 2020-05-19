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  1. Новости политики

Большая пресс-конференция Зеленского: где и когда пройдет

19 мая, 11:09

Сергей Мартынец

Из-за карантина будет ограничено количество журналистов

Завтра, 20 мая, Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года работы на должности президента Украины. Об этом сообщает Офис главы государства.

На Банковой отметили, что встреча президента с журналистами состоится в 10:30 в парковой части Мариинского дворца (вход через Мариинский парк со стороны Кабинета министров).

В связи с карантинными мероприятиями из-за эпидемии коронавируса количество представителей средств массовой информации на пресс-конференции будет ограничено. От одного СМИ может быть один журналист и один фотограф (видеооператор).

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Как сообщали новости "Сегодня", последняя большая встреча президента с журналистами закончилась 14-часовым марафоном. 10 октября 2019 года она проходила в одном из заведений Киева, на которой он пообщался с около 300 журналистами. Читайте о главных подробностях того пресс-марафона Зеленского.

Напомним, 20 мая 2019 года Зеленский в Верховной Раде принял присягу на должности президента Украины. В свою очередь мы недавно писали, что удалось сделать Зеленскому за год президентства. Также смотрите фильм "Год президента Зеленского".

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пресс-конференция Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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