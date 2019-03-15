Больше 20 тысяч на передовой: Порошенко рассказал о повышении выплат бойцам ВСУ
Глава государства дал поручение министру обороны заняться вопросом повышение выплат военным
Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Закарпатскую область заявил, что с 1 апреля украинским военным, которые выполняют задачи на передовой на Донбассе, поднимут размер "боевых" доплат.
По его словам, у бойца ООС на "нуле" зарплата будет не менее 22 тысяч гривен.
"Наши бойцы должны получать должное денежное обеспечение. Мы подчеркиваем, что с 1 апреля доплата бойцу на первой линии (обороны на фронте) будет составлять уже не 10 тысяч, а 12 тысяч гривен. А все выплаты воину на передовой будут составлять не менее 22 тысяч гривен. Это мой приоритет как верховного главнокомандующего", – сказал Порошенко.
Глава государства отметил, что также поручил министру обороны Степану Полтораку повысить зарплаты горно-штурмовым подразделениям (речь идет о закарпатской 128-й бригаде и 10-й в Ивано-Франковской области). В Twitter президента указывается, что доплата будет составлять 23%.
Напомним, по состоянию на 2017 год зарплата рядового солдата на Донбассе составляла 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.
В то же время с 1 января 2019 года военным снова повысили зарплаты. Как рассказывал Степан Полторак, командир бригады стал получать почти 26 тысяч гривен (на сегодняшний день – 17-18 тыс. грн), командир батальона 19-23 тыс. грн (14 тыс. грн сейчас), командир роты 16 тыс. грн (12 тыс. грн на данный момент).
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