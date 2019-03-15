Больше 20 тысяч на передовой: Порошенко рассказал о повышении выплат бойцам ВСУ

Глава государства дал поручение министру обороны заняться вопросом повышение выплат военным

Фото: Сегодня

Больше 20 тысяч на передовой: Порошенко рассказал о повышении выплат бойцам ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b88/cec/5c8b88cec7e69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b88/cec/5c8b88cec7e69.jpg 2019-03-15T13:17:00+02:00 Политика Глава государства дал поручение министру обороны заняться вопросом повышение выплат военным

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Закарпатскую область заявил, что с 1 апреля украинским военным, которые выполняют задачи на передовой на Донбассе, поднимут размер "боевых" доплат.

По его словам, у бойца ООС на "нуле" зарплата будет не менее 22 тысяч гривен.

"Наши бойцы должны получать должное денежное обеспечение. Мы подчеркиваем, что с 1 апреля доплата бойцу на первой линии (обороны на фронте) будет составлять уже не 10 тысяч, а 12 тысяч гривен. А все выплаты воину на передовой будут составлять не менее 22 тысяч гривен. Это мой приоритет как верховного главнокомандующего", – сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что также поручил министру обороны Степану Полтораку повысить зарплаты горно-штурмовым подразделениям (речь идет о закарпатской 128-й бригаде и 10-й в Ивано-Франковской области). В Twitter президента указывается, что доплата будет составлять 23%.

Напомним, по состоянию на 2017 год зарплата рядового солдата на Донбассе составляла 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

В то же время с 1 января 2019 года военным снова повысили зарплаты. Как рассказывал Степан Полторак, командир бригады стал получать почти 26 тысяч гривен (на сегодняшний день – 17-18 тыс. грн), командир батальона 19-23 тыс. грн (14 тыс. грн сейчас), командир роты 16 тыс. грн (12 тыс. грн на данный момент).

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