Больше без Космосов и Януковичей: в Украине хотят запретить давать детям "странные" имена

В 2017 году украинские родители удивили рядом экзотических имен для своих новорожденных детей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9092 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права на определение имени лица. Документом предлагается запретить давать определенные типы имен в Украине.

Автор законопроекты считает, что "странное" имя, данное родителями, может стать поводом для оскорблений и издевательств над ребенком. Согласно данным Министерства юстиции, за предыдущие годы в Украине были зарегистрированы такие имена, как Черешня, Золушка, Атлантида, Таймер, Сервер и Космос, Кукла, Мерседес, Алейная, Княгиня, Израиль, Милорд, Сероп, Султан, Панна, Китти, Янукович и другие.

Украинские законодатели ссылаются на опыт других стран, в которых уже действуют подобные запреты на определенную категорию имен. Так, в Новой Зеландии запрещено давать, среди прочего, такие имена как Мессия, Люцифер, Адольф Гитлер, Мистер, Судья, Справедливость. Малайзия ввела перечень запрещенных имен как для новорожденных, так и для взрослых граждан при изменении имени. К таковым относятся 007, Гитлер, Сумасшедший, Пахучая голова, Вонючий пес и тому подобное. В Англии молодым родителям предлагается специальная услуга, где лингвисты проверяют звучание и значение имени на всех языках мира, чтобы быть уверенным, что выбранное имя ни в одной стране мира не будет читаться неблагозвучно или иметь неожиданное значение.

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В Раде отмечают, что целью данного законопроекта является уточнение определения имени ребенка и его изменения, а также определение оснований и порядка обжалования отказа органов регистрации актов гражданского состояния в присвоении ребенку имени.

"Законопроектом предлагается предусмотреть, что ребенку не может быть дано: имя, состоящее из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней, аббревиатур; имя, содержащее одновременно буквы, символы и (или) цифры; имя, которое содержит нецензурную лексику или оскорбляет общественную мораль. Указанные ограничения распространяются и на порядок изменения имени лицом", – говорится в пояснительной записке.

Напомним, в начале года в Украине назвали самые популярные и редкие имена, которые украинцы давали своим детям в 2017 году. Так, самыми популярными стали Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр. Однако граждане страны удивили и необычными именами.

Также мы сообщали, что больше 100 тысяч украинцев изменили свои имена за последние пять лет. Чтобы сменить имя, достаточно паспорта и идентификационного кода. Сама процедура длится от месяца до трех. Заявление подаете в ЗАГС. Но свидетельство получите только после проверки правоохранителей.