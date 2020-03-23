Большинство фракций в Раде выступили против чрезвычайного положения – депутат

Силовики и Минздрав хотят чрезвычайного положения, а депутаты не особо

Введение чрезвычайного положения в Украине не поддерживают большинство парламентских фракций. Об этом по итогам Согласительного совета Верховной Рады заявил замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, на данный момент согласовывает повестка внеочередного заседания Рады, которое может состояться уже на этой неделе. Также руководство парламента и лидеры фракций и депутатских групп обсудили вопрос чрезвычайного положения.

"Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения", – заявил Железняк.

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Нардеп подчеркнул, что обсуждались законопроекты, которые должны быть вынесены в сессионный зал, а также в каком формате будет проходить самое внеочередное заседание и голосование, учитывая, что Рада на карантине.

"Все эти вопросы обсуждались, решение финальное пока не принято. Ждем объявления внеочередного заседания", – констатировал политик.

Отметим, что руководство МВД и Минздрава выступало за введение чрезвычайного положения в Украине для более эффективного противодействия распространению коронавируса.

Напомним, в эксклюзивном интервью председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" рассказывал, что Рада готовится к внеочередному заседанию. По его словам, сейчас разрабатывается ряд законопроектов для вынесения в сессионный зал и как только они будут готовы, депутаты соберутся в парламенте.

Отметим, что одним из главных вопросов будет введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Изначально в СМИ называлась дата 24 марта для проведения внеочередного заседания, хотя на сегодняшний день можно сказать, что вряд ли оно состоится завтра. Читайте подробней, что значит введение ЧП в Украине, и что об этом думает власть.

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