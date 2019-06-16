Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Большинство украинцев считают роспуск Рады законным – опрос

16 июня, 22:24

Социологи спросили мнения граждан Украины относительно решения президента о перевыборах парламента

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Большинство украинцев считают законным решение о роспуске Верховной Рады. Мнения граждан Украины на эту тему спросила команда "Сегодня" и американская социологическая компания "Эдисон Рисерч".

Как выяснилось, роспуск парламента считают законным 54% респондентов, а 10% придерживаются противоположного мнения.

Также существует и мнение о том, что суд вообще не должен рассматривать вопроса о роспуске, потому что это воля народа.

Среди тех, кто придет на выборы и уже определился, кому отдать голос, результаты распределились так: в первой тройке оказались "Слуга народа", Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Голос". Далее идут "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и Честь" и Радикальная партия Олега Ляшко.

Эти цифры еще могут измениться, поскольку три политические силы – "Батькивщина", Радикальная партия Ляшко и Оппозиционный блок провели съезды только на этой неделе. А на рейтинг "Платформы "За жизнь", скорее всего, повлияет их неготовность объединяться с Оппозиционным блоком.

Опрос на политическую, экономическую и социальную тематику команда "Сегодня" и американские социологи будут проводить ежедневно и сообщать об их результатах в эфирах.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский в своем выступлении в Конституционном суде заявил, что указ о роспуске парламента соответствует и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, роспуск, опрос, Верховная Рада, парламент, социологи

Вы сейчас просматриваете новость " Большинство украинцев считают роспуск Рады законным – опрос". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "Слуге народа" назвали потенциального союзника в новом парламенте

Вчера, 14:37

Руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, с кем не будет никаких союзов в новой Раде

Почти 70% украинцев одобряют безвиз – опрос

Вчера, 00:52

Польшу посетило более 40% граждан, которые хоть раз выезжали за границу в последние 2 года

​Эти продукты «забирают» молодость

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Уничтожен КамАЗ и БМП: сокрушительный удар ВСУ на Донбассе

"Вспоминаю, как 22 года назад не добил мяч в ворота киприотов"

Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна

Люксембург - Украина 1:2. В шаге от бездны (фото)

Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

Португалия - Украина 0:0. Безмолвие

США передали украинским военным радары для уничтожения артиллерии

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

Сегодня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Вчера, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь