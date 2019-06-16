Большинство украинцев считают роспуск Рады законным – опрос
Социологи спросили мнения граждан Украины относительно решения президента о перевыборах парламента
Большинство украинцев считают законным решение о роспуске Верховной Рады. Мнения граждан Украины на эту тему спросила команда "Сегодня" и американская социологическая компания "Эдисон Рисерч".
Как выяснилось, роспуск парламента считают законным 54% респондентов, а 10% придерживаются противоположного мнения.
Также существует и мнение о том, что суд вообще не должен рассматривать вопроса о роспуске, потому что это воля народа.
Среди тех, кто придет на выборы и уже определился, кому отдать голос, результаты распределились так: в первой тройке оказались "Слуга народа", Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Голос". Далее идут "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и Честь" и Радикальная партия Олега Ляшко.
Эти цифры еще могут измениться, поскольку три политические силы – "Батькивщина", Радикальная партия Ляшко и Оппозиционный блок провели съезды только на этой неделе. А на рейтинг "Платформы "За жизнь", скорее всего, повлияет их неготовность объединяться с Оппозиционным блоком.
Опрос на политическую, экономическую и социальную тематику команда "Сегодня" и американские социологи будут проводить ежедневно и сообщать об их результатах в эфирах.
Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский в своем выступлении в Конституционном суде заявил, что указ о роспуске парламента соответствует и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.
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