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"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Антон Геращенко

12 марта, 12:52

Сергей Остапенко

Главные темы - карантин в Украине перспективы встречи Нормандской четверки

Гостем "Большого интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в эту пятницу вслед за Владимиром Гройсманом станет заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

  • Коронавирус в Украине. Как власть борется с заболеванием? Что означает введение общенационального карантина?
  • Новый состав Кабинета министров Украины. Удастся ли правительству воплотить задекларированные реформы?
  • О перспективах встречи Нормандской четверки, местных выборах на Донбассе и вероятности размещения миротворческой миссии.

Обо всем этом – в "Большом интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

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Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

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"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Антон Геращенко

Как известно, в Украине чтобы не допустить распространения коронавируса, до 3 апреля введен общенациональный карантин.

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Антон Геращенко Украина 24 большое интервью с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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