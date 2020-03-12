"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Антон Геращенко

Гостем "Большого интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в эту пятницу вслед за Владимиром Гройсманом станет заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Коронавирус в Украине. Как власть борется с заболеванием? Что означает введение общенационального карантина ?

? Новый состав Кабинета министров Украины. Удастся ли правительству воплотить задекларированные реформы?

О перспективах встречи Нормандской четверки, местных выборах на Донбассе и вероятности размещения миротворческой миссии.

Обо всем этом – в "Большом интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Реклама

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

Как известно, в Украине чтобы не допустить распространения коронавируса, до 3 апреля введен общенациональный карантин.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама