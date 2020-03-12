"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Антон Геращенко

Гостем "Большого интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в эту пятницу вслед за Владимиром Гройсманом станет заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
- Коронавирус в Украине. Как власть борется с заболеванием? Что означает введение общенационального карантина?
- Новый состав Кабинета министров Украины. Удастся ли правительству воплотить задекларированные реформы?
- О перспективах встречи Нормандской четверки, местных выборах на Донбассе и вероятности размещения миротворческой миссии.
Обо всем этом – в "Большом интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".
Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":
Как известно, в Украине чтобы не допустить распространения коронавируса, до 3 апреля введен общенациональный карантин.
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