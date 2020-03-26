"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Арсений Яценюк

Гостем "Большого интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в эту пятницу станет премьер-министр Украины (2014-2016 гг) Арсений Яценюк.

Карантин, режим чрезвычайной ситуации и закрытые границы. Как Украина борется с коронавирусом?

Финансовый кризис. Сколько будет стоить пандемия коронавируса и мировой кризис экономике Украины? Что будет с курсом доллара и уровнем жизни украинцев?

Перспективы урегулирования ситуации на Донбассе. Каково будущее встречи "Нормандской четверки", заседаний ТКГ в Минске?

Обо всем этом – в "Большом интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

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В тренде От карьеры в МИДе до подозрения в убийстве: что известно о Леониде Кожаре

Как сообщали новости "Сегодня", согласно новым данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять с летальным исходом, один пациент вылечился и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая. В ЦОЗ поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 подозрения на коронавирус. Подробней о том, кто в лидерах по заболеваемости и в каких областях сколько инфицированных, читайте в материале "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта".

В то же время есть и хорошие новости. Институт молекулярной биологии разработал ПЦР-тесты на коронвирус и уже готова первая партия в 600 штук. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн. Вице-премьер-министр Вадим Пристайко показал фото из Института.

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