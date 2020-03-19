"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Вадим Новинский

Гостем "Большого интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в эту пятницу станет народный депутат Украины Вадим Новинский.
- Пандемия в мире. Справится ли Украина с коронавирусом и что будет с отечественной экономикой?
- Перспективы встречи "нормандской четверки", переговоры в Минске и инициатива создания Консультативного совета.
- "Весна придет – сажать будем". Продемонстрирует ли эффективность Офис генпрокурора после смены руководителя?
Обо всем этом – в "Большом интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".
Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":
Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта "закрыла" ряд кадровых вопросов, возникших в начале марта после отставки правительства Алексей Гончарука и отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.
Так, генеральным прокурором Украины была назначена исполнявшая до этого обязанности главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова. На вакантный пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства парламент одобрил кандидатуру замгендиректора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.
Подбронее читайте в статье "Украина получила генпрокурора и министра экономики: за кого проголосовала Рада".
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