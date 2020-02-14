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"Большое интервью" с Тиграном Мартиросяном: гость – Юлия Тимошенко

14 февраля, 15:47

Основные темы - кадровые перестановки во власти, ситуация на Донбассе и земельная реформа

На телеканале "Украина 24" выходит новый выпуск "Большого интервью" с Тиграном Мартиросяном. Гость сегодняшней программы – лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

  • Кадровые перестановки. Что изменится после назначения Андрея Ермака на должность главы Офиса президента? Куда ушел Богдан и кто следующий?
  • Ситуация на Донбассе. Состоится ли встреча "нормандской четверки" в апреле?
  • Перспективы очередной пленарной недели. Будет ли заблокирована трибуна и сколько времени уйдет на рассмотрение поправок к земельному закону?

Ответы на эти вопросы вы получите сегодня в 19:00 в эфире телеканала "Украина 24" и на сайте "Сегодня":

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Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте об этом подробнее в материале "Драки и кровь: как Рада открывала рынок земли и что дальше".

В итоге Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли на следующее пленарное заседание (18 февраля), пройдя пока лишь 216 правок из 4018.

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