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"Большое интервью" с Тиграном Мартиросяном: гости – Сергей Трофимов и Юрий Луценко

6 марта, 10:11

Сергей Остапенко

Главные темы - перезагрузка правительства и эффективность силовиков

Гостями "Большого интервью" с Тиграном Мартиросяном на телеканале "Украина 24" в эту пятницу станут первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов и генеральный прокурор Украины (2016-2019 гг) Юрий Луценко.

  • Перезагрузка правительства. Ожидания от нового Кабмина;
  • Региональная политика Офиса президента. Подбор кадров и эффективность новых чиновников на местах;
  • Децентрализация. Каким будет финал реформы?
  • Эффективность силовиков и борьба с коррупцией. Почему отправили в отставку генпрокурора Рябошапку?
  • Что не удалось Алексею Гончаруку и чего ждать от правительства Дениса Шмыгаля?
  • О ситуации на Донбассе, законе "об очищении власти" и коронавирусе.

Обо всем этом – в "Большом интервью" с Тиграном Мартиросяном на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию будет вести сайт "Сегодня":

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Напомним, что 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с должности главы правительства страны и 291 голосами за назначила на его место Дениса Шмыгаля.

Как смена правительства скажется на развитии страны, читайте в материале "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют" на нашем сайте.

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Юрий Луценко Украина 24 Сергей Трофимов большое интервью с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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