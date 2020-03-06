"Большое интервью" с Тиграном Мартиросяном: гости – Сергей Трофимов и Юрий Луценко

Гостями "Большого интервью" с Тиграном Мартиросяном на телеканале "Украина 24" в эту пятницу станут первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов и генеральный прокурор Украины (2016-2019 гг) Юрий Луценко.
- Перезагрузка правительства. Ожидания от нового Кабмина;
- Региональная политика Офиса президента. Подбор кадров и эффективность новых чиновников на местах;
- Децентрализация. Каким будет финал реформы?
- Эффективность силовиков и борьба с коррупцией. Почему отправили в отставку генпрокурора Рябошапку?
- Что не удалось Алексею Гончаруку и чего ждать от правительства Дениса Шмыгаля?
- О ситуации на Донбассе, законе "об очищении власти" и коронавирусе.
Обо всем этом – в "Большом интервью" с Тиграном Мартиросяном на телеканале "Украина 24".
Онлайн-трансляцию будет вести сайт "Сегодня":
Напомним, что 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с должности главы правительства страны и 291 голосами за назначила на его место Дениса Шмыгаля.
Как смена правительства скажется на развитии страны, читайте в материале "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют" на нашем сайте.
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