Большой договор между Украиной и РФ прекратил действие

Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве

Фото: AFP

Большой договор между Украиной и РФ прекратил действие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/137/a2e/5ca137a2eafa0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/137/a2e/5ca137a2eafa0.jpg 2019-04-01T00:58:06+03:00 Политика Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве

С 1 апреля 2019 года прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Документ был подписан 31 мая 1997 года и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами, который имел место 1 апреля 1999 года.

Действие Договора автоматически продлевалось каждые 10 лет, а если какая-то из сторон желала бы остановить действие документа, она должна была уведомить об этом своего партнера за полгода до окончания очередного десятилетия.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

6 декабря 2018 года народные депутаты Украины одобрили прекращение действия данного договора. Как отмечается в законе, это освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Однако 12 марта Москва направила Украине ноту с обвинениями. Россия цинично отрицает свою вину в прекращении "дружбы" с Украиной, выдвинув ряд претензий, как, например, курс Киева на вступление в НАТО или подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему Украина досрочно не разорвала Договор. Она напомнила, что "дружба" между Киевом и Москвой формально все еще в силе до конца марта, но нарушение Россией Договора позволило Киеву сформировать мощную правовую базу для судебных процессов в международных судах.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.

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