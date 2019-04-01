Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости политики

Большой договор между Украиной и РФ прекратил действие

Сегодня, 00:58

Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве

Фото: AFP
Большой договор между Украиной и РФ прекратил действие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/137/a2e/5ca137a2eafa0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/137/a2e/5ca137a2eafa0.jpg Политика Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве

С 1 апреля 2019 года прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Документ был подписан 31 мая 1997 года и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами, который имел место 1 апреля 1999 года.

Действие Договора автоматически продлевалось каждые 10 лет, а если какая-то из сторон желала бы остановить действие документа, она должна была уведомить об этом своего партнера за полгода до окончания очередного десятилетия.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

6 декабря 2018 года народные депутаты Украины одобрили прекращение действия данного договора. Как отмечается в законе, это освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Однако 12 марта Москва направила Украине ноту с обвинениями. Россия цинично отрицает свою вину в прекращении "дружбы" с Украиной, выдвинув ряд претензий, как, например, курс Киева на вступление в НАТО или подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему Украина досрочно не разорвала Договор. Она напомнила, что "дружба" между Киевом и Москвой формально все еще в силе до конца марта, но нарушение Россией Договора позволило Киеву сформировать мощную правовую базу для судебных процессов в международных судах.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Украина, договор о дружбе

Вы сейчас просматриваете новость " Большой договор между Украиной и РФ прекратил действие". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Путина прокомментировали крах Договора о дружбе с Украиной

13 марта, 12:31

Даже в Кремле не стали комментировать ту истерику, которую на днях закатило ведомство Лаврова с обвинениями в адрес Киева

Почему Украина досрочно не разорвала Договор о дружбе с РФ: Климпуш-Цинцадзе дала ответ

13 марта, 10:19

"Дружба" между Киевом и Москвой формально все еще в силе до конца марта

В МИД Украины ответили на обвинения России по Договору о дружбе

12 марта, 14:46

Елена Зеркель считает, что РФ своим заявлением пытается скрыть собственные варварские нарушения международного права

Крах Договора о дружбе: Москва направила Украине ноту с обвинениями

12 марта, 11:13

Россия цинично отрицает свою вину в прекращении "дружбы" с Украиной, выдвинув ряд претензий

Украина разорвала договор о дружбе, но имеет с Россией более 200 действующих соглашений

17 декабря 2018, 10:00

К чему приведет непродление договора с РФ: прогнозы экспертов

14 декабря 2018, 06:26

Страх нашего наступления и торговые войны

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Сати Казанова сменила 10 личных водителей за полгода

Появились новые подробности гибели принцессы Дианы

Семена льна: польза, вред и применение для здоровья

8 наций, которым грозит вымирание

20 дел, которые сразу же повысят вашу энергетику

Сын Шумахера предупредил СМИ о новостях об отце

Какие боли самые мучительные для человека? Ответ ученых
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

30 марта, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Катя Кищук показала голую грудь

Отец Юлии Началовой: «Беды дочери начались из-за первого мужа»

Что случилось с родителями Владислава Листьева