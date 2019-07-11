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Болтон и Данилюк обсудили мирное восстановление территории Украины

11 июля, 03:40

Стороны также обсудили поддержку реформ в Украине

Секретарь СНБО Данилюк
Секретарь СНБО Данилюк. Фото: СНБО

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и мирное восстановление территории Украины. Об этом советник Дональда Трампа написал на своей странице в Twitter.

"Великолепная дискуссия состоялась сегодня с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории", — заявил он.

С Данилюком встретился также министр энергетики США Рик Перри. Он написал на своей странице в Twitter, что обсудил с украинским чиновником возможности для развития сотрудничества в области энергетической безопасности при правительстве Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее Данилюк в США встретился с Китом Келлогом советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США.

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Тег США, Данилюк, Украина, Болтон

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Источник:

ТАСС

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