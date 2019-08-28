Болтон рассказал, чего ожидает от генпрокурора Рябошапки

Советник Трампа по небезопасности сделал несколько громких заявление в Киеве

Джон Болтон / Фото: AFP

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ожидает, что у потенциального генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором Соединенных Штатов Уильямом Барром.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я уже встречался с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Надеюсь, что, когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром", – подчеркнул американский политик .

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Напомним, ранее Болтон заявил, что США ожидают встречу Трампа с Зеленским в Варшаве.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Украина выступает за расширение "нормандского формата" за счет присоединения к нему США. Об этом на встрече с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном 28 августа в Киеве напомнил президент Украины Владимир Зеленский.

Также напомним, что визит Болтона в Киев является одной из топ-тем дня. Больше смотрите в сюжете "Сегодня":

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