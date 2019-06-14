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Болтон считает, что избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе

14 июня, 03:55

Болтон считает, что крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала серьезно в процессе

Джон Болтон. Фото: AFP
Джон Болтон. Фото: AFP.

Избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для урегулирования в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США с Россией.

Об этом написал в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы встретились сегодня с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьезно", — заявил он.

Напомним, в 2017 году в ООН назвали шокирующее число жертв войны на Донбассе. Зафиксировано более 34 тысяч жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.

Также сайт "Сегодня" писал о том, как жители Донецка считают свою жизнь как в концлагере. Дончане говорят, что последние действия боевиков переполнили чашу терпения. Люди не выдерживают их издевательств, распродают за копейки жилье и уезжают.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

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Тег мир, Донбасс, Зеленский, Украина, Болтон

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Сегодня

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