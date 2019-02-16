Борьба с бедностью и марсиане вместо россиян: ТОП-5 цитат недели

Украина стремительно сближается с НАТО: новое украинское оружие изготавливается по стандартам Альянса, а в Черном море ждем НАТОвские корабли

Борьба с бедностью и марсиане вместо россиян: ТОП-5 цитат недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6dd/700/5c66dd7002323.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6dd/700/5c66dd7002323.jpg 2019-02-16T13:43:00+02:00 Политика Украина стремительно сближается с НАТО: новое украинское оружие изготавливается по стандартам Альянса, а в Черном море ждем НАТОвские корабли

Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" главные цитаты уходящей недели от ведущих политиков Украины и мира: что украинский президент сделал для своей страны, как обстоят дела в Украине с производством собственного оружия и что думает глава МИДа о российских наблюдателях на президентских выборах-2019.

Петр Порошенко: Борьба с бедностью – приоритет для власти

Президент Петр Порошенко уверяет – борьба с бедностью является приоритетом в работе власти. Как сообщили в пресс-службе президента, об этом он сказал во время выступления на встрече с жителями поселка Краснокутск и Краснокутского района в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.

Глава государства констатировал изменения в экономической ситуации: ВВП страны возрос на 3,4%, золотовалютные резервы – с 5 до 21 млрд, инфляция впервые за 5 лет – менее 10%.

"Это хорошо, но пенсионер в Краснокутске спросит – а мне что с того? И будет прав. Потому что не по кому кризис, связанный с войной, с российской агрессией и оккупацией Крыма и Донбасса, не ударил так сильно, как по пенсионерам. И мы должны сообща найти ответ. Сейчас борьба с бедностью, которая является врагом ничуть не менее опасным, чем борьба с Россией, стоит нашим приоритетом", – особо подчеркнул президент.

Он отметил, что совместными усилиями восстановлено войско, которое является предметом гордости, украинский язык чаще звучит на радио и в кино, а изменения в религиозной жизни – это вопрос возведения духовного фундамента.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы проведено много изменений, в частности, децентрализация, образовательная реформа. Недавно в Конституции было закреплено стратегическое движение Украины на членство в ЕС и НАТО.

"На созданном фундаменте мы должны построить великую страну – Украину, регионального лидера, которую уважают и чтут в мире", – подчеркнул Порошенко.

Степан Полторак: Россия нарушила ракетный договор

Российская Федерация нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда приблизила к границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер". Об этом 14 февраля заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО.

"Украина является участником подписания Договора (РСМД.- Ред.), Украина никогда его не нарушала ... Россия начала намного раньше не выполнять Договор о ракетах. Что касается России – они начали его нарушать, когда приблизили к границе с Украиной на расстояние буквально 50 км свои ракетные комплексы "Искандер". Они сегодня находятся в Ростовской, Краснодарской, Белгородской областях и являются непосредственной угрозой для Украины", – сказал министр.

По словам Полторака, Украина, осуждает такую деятельность Российской Федерации, а также поддерживает действия и планы партнеров по НАТО.

"Что касается непосредственно ВС Украины, исходя из наших возможностей, мы планируем и выполняем работу по минимизации угроз со стороны РФ по отношению к Украине", – добавил он.

Александр Турчинов: В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО

Разработка и создание нового вооружения и военной техники в Украине осуществляется в соответствии со стандартами НАТО, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"В разработке нового оружия, новой военной техники мы сразу закладываем стандарты НАТО", – сказал Турчинов на "круглом столе" о государственном военном заказе в четверг, 14 февраля, в Киеве.

Он отметил, что с 2014 года оборонно-промышленный комплекс Украины был одним из приоритетов деятельности СНБО; финансирование оборонного сектора с 2014 года увеличилось в 19,5 раза.

При этом Турчинов отметил, что в условиях военного противостояния тот ресурс, которым владеет Украина, пока недостаточен для того, чтобы обеспечить полноценные оборону и безопасность страны.

"Поэтому одним из приоритетов нашего государства – безусловное увеличение валового внутреннего продукта, укрепление национальной экономики, без чего не может развиваться и оборонный комплекс", – сказал он.

Павел Климкин: У марсиан больше шансов наблюдать за украинскими выборами, чем у русских

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у российских наблюдателей нет шансов понаблюдать за украинскими выборами. Об этом он написал в Twitter.

"Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основных принципов", – написал министр.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

Йенс Столтенберг: НАТО может расширить присутствие в Черном море

Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался в четверг 14 февраля на неформальном завтраке с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас была очень хорошая дискуссия в ходе завтрака. Все члены НАТО поддерживают Украину политически и практически. Мы рассматриваем, что еще можем сделать. У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в экватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море, где через несколько дней пройдут учения с участием кораблей НАТО", – сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе.

Напомним, что после захвата Россией трех украинских кораблей с 24 моряками экс-спецсоветник командующего армией США в Европе Марк Войджер предложил Украине выслать приглашение НАТО с тем, чтобы открыть Азовское моря для навигации кораблям Альянса, а также признать акваторию Черного моря международной зоной.

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