Борьба с чиновниками-коррупционерами: ударит ли задержание Грымчака по имиджу Украины

Эксперт-международник рассказал о возможных негативных последствиях громких историй о борьбе с коррупцией в Украине

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Борьба со взяточничеством украинских чиновников и громкое задержание замминистра ВОТ Юрия Грымчака якобы на получении полумиллиона долларов, может сыграть как в плюс, так и в минус имиджу нашей страны.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе. По его словам, важно, под каким "соусом" это будет подаваться.

"Имидж у Украины очень негативный, мы – лидеры по уровню коррупции. Наши западные партнеры ждут, что мы наведем порядок, и коррупция будет если не побеждена, то хотя бы уменьшена. Поэтому бороться с коррупцией – это главная задача. Но в этой борьбе можно как улучшить имидж Украины, так и ухудшить. Если под "соусом" борьбы с коррупцией начинаются политические преследования, неправомерные процессуальные действия, нарушение прав на защиту, то ничего хорошего не будет, потому что никто не отменял верховенство права и независимость судебной ветви власти", – говорит Кучухидзе.

Как отмечает эксперт, важно, чтобы борьба с коррупцией проходила адеквартно и были реальные результаты, а не только красивая картинка.

"Улучшит же ситуацию реальная борьба с коррупцией и реальные вменяемые меры, если будут конкретные факты, если будут доводить эти дела до конца, т.е. до суда", – продолжает международник.

Напомним, в Киеве правоохранители провели обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в мошенничестве.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, чиновник и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Им инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В свою очередь Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

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