Борьба с коронавирусом в Украине: новый премьер утвердил программу

Денис Шмыгаль хочет знать, сколько в госрезерве осталось запасов и готова ли Украина обеспечить население масками

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел заседание правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавирусной инфекции и утвердил новый усиленный план борьбы с инфекцией.

Об этом 9 марта сообщили в департаменте коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

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Шмыгаль также поручил оценить запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем необходимых средств.

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Кроме того, премьер потребовал подготовить доклад об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и их способности обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты.

В то же время, главе Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву приказали обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговли средствами защиты.

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Министерство здравоохранения должно разработать коммуникационный план по определению алгоритма действий в случае обнаружения новых заразившихся и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Шмыгаль также поручил осматривать всех кто, прибывает в Украину из-за границы и из временно оккупированных Донбасса и Крыма, а также обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медицинских автомобилей.

До 11 марта Министерство здравоохранения и Министерство финансов Украины обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздравом изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Напомним, что в Украине все еще подтвержден лишь один случай инфицирования – мужчина из Черновцов заразился вирусом в Италии. Его состояние медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

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