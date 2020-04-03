Борьба Украины с COVID-19 и санкции против РФ: в Европарламенте сделали заявление

Европейские политики поддерживают действия Украины в борьбе с коронавирусом, и считают, что пандемия COVID-19 – не повод для снятия санкций против России. Об этом говорится в заявлении ведущих членов Европарламента

"Мы приветствуем принятие на этой неделе земельной реформы Верховной Радой и с нетерпением ожидаем принятия закона о банковской деятельности во втором чтении. Это важные реформы, которые прокладывают путь для столь необходимых займов от МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", – говорится в заявлении.

В ЕП также выразили поддержку усилиям украинского парламента и его членов в борьбе с коррупцией на всех уровнях и пообещали "очень внимательно следить за всеми событиями в этом отношении".

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"В эти кризисные времена мы поддерживаем Украину как нашего близкого соседа и партнера. Принятие пакета поддержки в размере около 80 млн евро, чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19, является осязаемым признаком солидарности Европейского союза с украинским народом", – говорится в заявлении.

Также в Европарламенте напомнили о российской агрессии против Украины.

"Мы призываем Российскую Федерацию оказывать влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, с тем чтобы гуманитарные организации, включая Международный комитет Красного Креста, могли получить полный доступ и могли оценить потребности поставщиков медицинских услуг в этих районах (Донбасса)", – говорится в заявлении.

В Европарламенте подтвердили приверженность санкциям ЕС, связанным со всеми нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины Российской Федерацией.

"Нынешняя исключительная ситуация никоим образом не оправдывает отмену санкций, если не будут приняты существенные меры, позволяющие Украине восстановить полный контроль над своей территорией. В связи с этим мы решительно осуждаем президентский указ России, который включает большую часть Крыма и Севастополя в список территорий Российской Федерации, в которых иностранцам запрещено владеть землей", - сказано в заявлении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Украина помешала России избавиться от санкций, заблокировав российский проект резолюции на Генассамблее ООН по борьбе с пандемией.

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